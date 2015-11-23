Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Кабрера: «Ари чувствует себя больше русским, чем бразильцем»

    Агент нападающего «Краснодара» Ари Оливер Кабрера рассказал о том, что бразильцем интересуются клубы из Москвы.

    «Мы все еще ждем ответа от иммиграционного департамента. Желание получить российский паспорт и играть за сборную России у Ари не пропало. Он мечтает сыграть за сборную на чемпионате Европы и на чемпионате мира-2018. Мы только сегодня с ним разговаривали – Ари чувствует себя больше русским, чем бразильцем.

    К Ари проявляют интерес клубы из Москвы. Не исключено, что уже в ближайшее трансферное окно он сменит клуб. Но уезжать из России Ари не планирует», - сказал Кабрера.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.11.2015 12:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 ноября 2015, 17:14

      Так уже троих бразильцев почти берут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 23 ноября 2015, 15:12

      Второй негр на подходе,Гилерме получил,скоро этот-Сборная мира против всех. С фамилиями на -ов,-ев в сборной больше не будет((((

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      FKulagin 23 ноября 2015, 13:44

      Клуб из Москвы? Не уж-то в Спартак обратно?)))

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11