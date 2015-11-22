Юран: «Не хочу обижать Аленичева, но он – «пластилиновый тренер»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран высказал свое мнение о решении руководства «Спартака» расстаться с полузащитником Романом Широковым.

– «Спартак», судя по всему, собирается расстаться с Широковым. Вы клуб понимаете?

– Для меня это странная ситуация. Зачем тогда надо было Широкова возвращать из «Краснодара»?

– Какое будущее вы предполагаете у Широкова?

– Отличный футболист, капитан сборной, забивает. Один из ведущих в российском футболе. Не сомневаюсь, что в России найдутся желающие получить Широкова.

– Тот же «Краснодар»?

– Не он один.

– Если Широкова сейчас будут держать на скамейке – он может проехать мимо чемпионата Европы.

– Это кто вам сказал? Главный тренер сборной?

– Логика подсказала.

– Это вопрос к Слуцкому. Не ко мне.

– Что бы вы сейчас сказали Широкову?

– Я не папа ему и не мама, чтоб утешать. Наверное, сейчас Широков в шоке от происходящего. Ведущий футболист сборной и «Спартака» оказывается не нужен! Тут большой вопрос к Аленичеву – человек не может высказать свое мнение хозяину клуба! Потребовать: «Мне этот игрок нужен!» Я считаю, в этой ситуации Аленичев обязан действовать, участвовать в происходящем. Задачу-то ему ставят – еврокубки! Позиция Аленичева сейчас самая странная. Это называется…

– Вот самое интересное – как это называется?

– «Пластилиновый тренер». Или как это назвать? Не хочу его обижать, но в сложившейся ситуации тренер должен играть какую-то роль. А не просто подстраиваться. Подстраиваться можно в тульском «Арсенале».