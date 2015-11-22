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  • Юран: «Не хочу обижать Аленичева, но он – «пластилиновый тренер»

Юран: «Не хочу обижать Аленичева, но он – «пластилиновый тренер»

22 ноября 2015, 06:42
14

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран высказал свое мнение о решении руководства «Спартака» расстаться с полузащитником Романом Широковым.

– «Спартак», судя по всему, собирается расстаться с Широковым. Вы клуб понимаете?

– Для меня это странная ситуация. Зачем тогда надо было Широкова возвращать из «Краснодара»?

– Какое будущее вы предполагаете у Широкова?

– Отличный футболист, капитан сборной, забивает. Один из ведущих в российском футболе. Не сомневаюсь, что в России найдутся желающие получить Широкова.

– Тот же «Краснодар»?

– Не он один.

– Если Широкова сейчас будут держать на скамейке – он может проехать мимо чемпионата Европы.

– Это кто вам сказал? Главный тренер сборной?

– Логика подсказала.

– Это вопрос к Слуцкому. Не ко мне.

– Что бы вы сейчас сказали Широкову?

– Я не папа ему и не мама, чтоб утешать. Наверное, сейчас Широков в шоке от происходящего. Ведущий футболист сборной и «Спартака» оказывается не нужен! Тут большой вопрос к Аленичеву – человек не может высказать свое мнение хозяину клуба! Потребовать: «Мне этот игрок нужен!» Я считаю, в этой ситуации Аленичев обязан действовать, участвовать в происходящем. Задачу-то ему ставят – еврокубки! Позиция Аленичева сейчас самая странная. Это называется…

– Вот самое интересное – как это называется?

– «Пластилиновый тренер». Или как это назвать? Не хочу его обижать, но в сложившейся ситуации тренер должен играть какую-то роль. А не просто подстраиваться. Подстраиваться можно в тульском «Арсенале».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Широков Роман Юран Сергей Аленичев Дмитрий
Комментарии (14)
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koma22
1448168921
Да будь ты хоть Месси! Не хочешь пахать на тренировках - пошел вон!
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Серёга-Динамовец
1448173877
Рома,беги в Краснодар,будешь получать удовольствие от игры,не мучайся,не твоя команда!
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Etiainen
1448174533
хорошо что не "резиновый"
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ManUtd-Volgograd
1448178864
Ты на себя посмотрел бы: что игроком был бездарным, что тренер никакой! Нашли эксперта, закройте рот ему!
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Serjoga
1448178956
Зачем рассуждать о том, о чем не знаешь? И никто ничего не знает! Нужен он Аленичеву или нет, может Аленичев в глаза Широкву сказать это или нет, по указке сверху действует Аленичев или нет-никто об этом ничего не знает, пока сам Аленичев честно не расскажет (а он не расскажет)! Так к чему все эти интервью людей далеких от Спартака и его проблем?
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nice
1448179904
Широков в последнее время играет отстойно. Острых передач минимум, постоянно выпадает из игры, половина передач соперниуц. Вообще не понимаю всех восхищений в его адрес, он полностью деградировал, поэтому Аленичев правильно ставит вопрос, другое дело, что Рома может и подтянуть форму. А вот кого бы гнать ссаной метлой, так это Комбарова, посмотрел его игру в сборной, просто жуть, все передачи в никуда или противнику.
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sapartaknaprimer
1448181187
Пиздабол этот Юран
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prtcs
1448182245
Все правильно говорит.
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Taps
1448187009
Похоже "Спартак" надо расформировать и продать Роснефти. Тогда толк будет.
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CSKA-39-
1448191206
Ну Юран сам то тренер никакой, его из нашей Балтики с позором гнали, а приходил он на понтах, типо будете вы в шоколаде, ибо я топ!
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