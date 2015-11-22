Кержаков: «После класико тяжело смотреть игру «Ювентус» – «Милан»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков отметил, что ему было сложно смотреть матч «Ювентус» – «Милан» (1:0) после игры «Реал» – «Барселона» (0:4).

«После класико смотреть игру «Ювентуса» и «Милана» было немножечко сложно. Мне кажется, предопределило исход встречи нестандартное решение Погба. В матче «Реал» – «Барселона» нестандартные решения я видел практически каждую минуту. А здесь один единственный пас, начало атаки, и гол. Типичный итальянский, наверное, матч. Все привыкли видеть оборону, мало моментов. Я не любитель итальянского футбола. В моем понимании сегодня был классический итальянский футбол», – сказал Кержаков.