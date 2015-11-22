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    Канунников: «Девич пашет за двоих и забивает по два гола»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников поделился впечатлениями от выездной победы над «Амкаром» (2:1) в матче 16-го тура РФПЛ.

    «Главное – это результат, три очка. Если говорить об игре, то было очень холодно, утеплялись как могли. Было тяжело, особенно первые минуты, когда входили в игру. «Амкар» неплохо смотрелся в первой половине первого тайма, можно сказать, нам подфартило, перебороли их. Заработали пенальти, забили. Главное, что все хорошо закончилось, и мы увезли три очка.

    После нереализованного Девичем пенальти сказал, чтобы он не расстраивался. Лучше вести 1:0, чем 2:0. Потому что более концентрированно, более собранно при таком счете играешь. В перерыве тренер сказал Марко, что он забьет с игры. Плохо, что сейчас нет Игоря Портнягина, потому что у Марко нет равноценной замены. Но он сейчас за двоих пашет и забивает по два гола. Мне приятно и с тем, и с тем играть. Я бы сказал, что Игорь лучше играет вверху, и, когда он на поле, мои передачи доходят до него. Хотя и сегодня у Марко был момент после моей передачи, но он его не реализовал», - сказал Канунников.

    Источник: БИЗНЕС Online

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    22.11.2015 04:18
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