Ломбертс: «Если суждено погибнуть во время игры, значит, такова судьба»

Защитник «Зенита» и сборной Бельгии Николас Ломбертс поделился мнением насчет отмены матча между его национальной командой и Испанией в связи с террористической угрозой.

«Трудно сказать, как бы мы себя чувствовали, если бы в тот день все же пришлось выйти на поле. Считаю, мы не должны слишком сильно бояться, иначе террористы добьются того, чего хотят. К сожалению, сейчас Брюссель под угрозой. Есть реально опасные места в городе, которые находятся под пристальным вниманием полиции. Она должна защищать эти районы.

Честно говоря, я не испытываю страха из-за всего этого. Если суждено погибнуть во время игры, что ж, значит, такова судьба. Думаю, намного хуже умереть после долгой болезни», – заявил бельгиец.