Пике: «Соперничество «Реала» и «Барселоны» выходит за рамки спорта»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике высказал свое мнение об историческом противостоянии каталонского клуба и мадридского «Реала».

«Это две сильные команды, которые создали принципиальное соперничество, почти историческое. Противостояние «Реала» и «Барселоны» никогда не было только спортом, это выходит за рамки спорта. При Моуринью в игре была дополнительная острота, он заставляет играть на пределе. Мы хотели оказывать на них такое же давление», – цитирует Пике портал fourfourtwo.