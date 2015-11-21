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    Черчесов: «Я навел порядок в «Легии»

    Главный тренер «Легии» Станислав Черчесов поделился мнением о чемпионате Польши и рассказал о своей работе в команде из Варшавы.

    «Футбол есть футбол: везде есть свои нюансы, и в Польше в том числе. Все команды хорошо готовы физически. Максимально выкладываются в каждой матче, проходных игр нет. Это звучит банально, но так и есть на самом деле. Я в Польше чуть больше месяца. И чтобы делать правильные шаги, важно четко изучить, кто на что способен.

    «Легия» потихоньку перестраивается, начинает играть в другой футбол. Наш тренерский штаб старается подтянуть всех игроков, которые у нас есть, потому что трансферное окно в данный момент закрыто и усиливать состав у нас нет возможности. Каждый матч играем на пределе возможностей. Например, в кубковом матче, хоть мы и выиграли 4:1, игра поначалу шла не в нашу пользу. Надо было переломить ход матча, и мы это сделали. А болельщики и домашние стены нам в этом здорово помогли. Результат приходит не просто так. На сегодняшний день команда воспринимает все наши требования. У нас уже есть какой-то результат, но полуфинал — это не успех и финал — тоже не успех. Успех — это когда в руках кубок, а на шее золотые медали чемпионата. Мы все включены в процесс. Тренерский штаб работает в нужном направлении, клуб понимает, что мы хотим, — игроки это видят, и им это нравится. А это первый признак того, что в команде порядок» - сказал Черчесов.

    Источник: Известия

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    21.11.2015 05:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 21 ноября 2015, 09:46

      Да вы вышли полуфинал кубке страны и это считается порядком

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      Рейтинг: +1969

      Romio-xxx 21 ноября 2015, 07:41

      Черчесову в Спартак надо,при нем Спартак меньше всех пропускал,в обороне был порядок и чуть до золота не дотянули.

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