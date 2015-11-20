Виталий Денисов: «Думаю, «Анжи» будет биться до конца»

Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Анжи» в 16 туре чемпионата России.

«С такими соперниками всегда тяжелее играть. Не могу сказать, что «Анжи» плохая команда. В первом матче пришлось очень нелегко с их линией нападения. В первые минуты даже не могли разобраться, как нам действовать. Но потом упокоились и начали играть с холодной головой. Команда идет на последнем месте, но, думаю, биться будет до конца.

Черевченко хочет, чтобы мы сыграли лучше, чем с «Зенитом»? У тренера свое видение футбола, пока с ним не поговорил, не поймешь, какой смысл вкладывается в понятие лучше. Я думаю, это значит исправлять свои ошибки, не допускать их впредь, чтобы игра складывалась легче», – сказал Денисов.