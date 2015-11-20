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    Сафонов: «Спартаку» нужна встряска»

    Известный футбольный агент Алексей Сафонов считает, что столичному «Спартаку» нужна встряска внутри команды.

    «Нужно быть внутри команды, чтобы разбираться, что у «Спартака» не так. Вроде и серьезный подбор игроков, но рисунка игры я не вижу. Могут хорошо сыграть с лидерами, а потом дома проиграть вчистую аутсайдерам. Стабильности нет!

    Думаю, определенная встряска «Спартаку» нужна — не просто же так появилась эта информация о трансферах. Не нужно забывать, что такой стадион построили для «Спартака», приходят болельщики, а красно-белые показывают отрицательный результат. Такого быть не должно.

    Когда Аленичев приходил в команду, новых игроков почти не брал. Сейчас он полгода поработал в «Спартаке», увидел слабые позиции, и теперь нужно решить, с кем расставаться, кого подписывать», - считает Сафонов.

    В текущем сезоне «Спартак» после 15 туров в российской Премьер-лиге занимает шестое место, записав на свой счет 23 очка.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    20.11.2015 08:42
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 ноября 2015, 14:00

      Чем трясти будут?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +173

      Serjik78 20 ноября 2015, 12:02

      Рыба гниет с головы! Федун только на словах отстранился от клуба, а по факту вспомните что недавно говорил Ловчев? Чтобы моральный дух выправить и вправить мозги остаткам верхушки нужно время!

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2015, 11:42

      Весь клуб разогнать, а стадион переименовать в Торпедо.

      0
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 20 ноября 2015, 11:04

      Как бы после такой встряски команда не рассыпалась!

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 20 ноября 2015, 09:16

      вот в субботу 3 щечку получат от быков и встрясутся!

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