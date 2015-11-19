Гребенщиков: «Интерес к Бердыеву есть, но не все решают деньги»

Президент «Ростова» Александр Гребенщиков сообщил, что клуб не рассматривает вопрос об уходе главного тренера Курбана Бердыева.

«Интерес к Бердыеву есть всегда, как и к любому топ-менеджеру. Но сейчас разговоров о том, что он уйдет, – нет. У нас с тренером конструктивное взаимодействие. Мы с Курбаном общаемся регулярно. Великий тренер – есть великий тренер. Для России. Хотя, думаю, он мог бы добиться успеха и за пределами России. Он стратег, тактик, его результаты заметны.

Как сохранить Бердыева в «Ростове»? Жизнь есть жизнь. Здесь не все решают деньги. Есть еще отношения, есть порядочность, есть, в конце концов, контракты. «Ростов» – клуб не с самым большим бюджетом. Однако мы в постоянном контакте. Конечно, все зависит от задач, которые ставятся перед командой. А губернатор ставит высокие задачи. Бердыев работает на их выполнение. И пока будут ставиться высокие задачи, нацеленные на лидерство, я думаю, у нас будет получаться сотрудничать. Задачи болтаться на 10-14-х местах Бердыева не интересуют», – сказал Гребенщиков.