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    Пятов: «Не важно, кто достанется Украине на Евро»

    Вратарь «Шахтера» и сборной Украины Андрей Пятов доволен тем, что его страна вышла на Евро-2016, и считает, что не имеет значение, с кем предстоит сыграть украинцам.

    – Естественно, у всей команды настроение просто отличное! Наконец-то мы поломали ужасную традицию и прошли на Евро. Считаю, мы с ребятами заслужили это. Вчера мы подарили праздник всей стране. И даже позволили себе немного отпраздновать – выпили чуть-чуть шампанского в самолете! Правда, домой прилетели в пять утра, уставшие – но это ничего. Все равно вернулись безгранично довольные и счастливые.

    – С какими мыслями выходил на поле в Мариборе?
    – Не скажу, что было слишком тяжело морально, психологически. Конечно же, мы серьезно настраивались на матч и понимали, что не имеем права оступиться. Но волнения как такового не было. Да, ранний гол словенцев на какое-то время поверг нас в шок, но здорово сориентировались ребята – не растерялись, а, наоборот, собрались и больше не давали создать сопернику опасных моментов.

    – При жеребьевке Украина будет во второй корзине…
    – И, не буду оригинальным, на мой взгляд, не имеет значения, какой соперник нам достанется. Кого выберут – против тех и будем играть. Все равно наша главная цель останется без изменений – показывать достойный футбол и добиваться положительных результатов.

    Источник: ФК «Шахтер»

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    19.11.2015 06:04
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 19 ноября 2015, 10:28

      п утин согласился быть с вами в группе

      -1
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 > С-Пб on-line 19 ноября 2015, 11:47

      юмор не твой конек

      0
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      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Barsuk52 19 ноября 2015, 11:59

      и это мне мусОрок говорит...Аха, залепи

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