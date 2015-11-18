Прядкин: «Отказ от проведения Евро-2016 будет признаком слабости»

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает, что Франции нельзя отказываться от проведения Евро-2016 несмотря на недавние теракты в столице страны.

– То, что произошло в Париже, – это трагедия для Франции и всего мирового сообщества. Нам надо очень серьезно к этому подойти, чтобы не допустить повторения подобного. Мы пока работаем в рамках имеющихся регламентных норм – они у нас достаточно жесткие и разумные, чтобы обеспечить безопасность.

– Франция может отказаться от проведения Евро-2016?

– Если такое произойдет, это будет слабостью. Мы все должны объединиться, помочь французским властям в организации мер безопасности, но ни в коем случае не отказываться от турнира в этой стране.