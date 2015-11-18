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    Евро-2016. Украина и Швеция выходят в финальную часть турнира

    В ответном стыковом матче за выход на чемпионат Европы 2016 года сборная Украины сыграла вничью со Словенией 1:1. Гол словенцев в этой игре забил Цесар, за украинцев отличился Ярмоленко. В первой игре Украина победила со счетом 2:0.

    В другой ответной встрече Швеция сыграла вничью с Данией - 2:2. Дублем отметился Ибрагимович, за датчан забивали Поульсен и Вестергор. Первая игра этих соперников, напомним, завершилась победой шведов со счетом 2:1.

    Чемпионат Европы. Стыковые игры. Ответные матчи

    Словения – Украина – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Цесар, 11; 1:1 - Ярмоленко, 90+7.

    Удаление: Бречко, 90+3.

    Дания – Швеция – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Ибрагимович, 19; 0:2 - Ибрагимович, 76; 1:2 - Поульсен, 81; 2:2 - Вестергор, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.11.2015 00:44
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 19 ноября 2015, 17:16

      Хохлы гандоны!!!Провала им!!!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan > CSKA №1 21 ноября 2015, 02:48

      И чего ты так украинцев-то не любишь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +467

      gennadiy 18 ноября 2015, 06:23

      Помним Одессу...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 18 ноября 2015, 06:12

      Русский народ действительно Великий народ, после всего того, что случилось, искренне радуются за выход Украины, удачи России и Украине на Евро.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Ailend > Димон Алма-Ата 19 ноября 2015, 15:52

      сяб

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101

      Ver 18 ноября 2015, 05:47

      У датчан ещё одна халява не прошла...Киевлян и шведов с выходом!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      Core 18 ноября 2015, 05:21

      Поздравления жёлто синим. А то на Евро Бело Сине Красных много было, а этих нет.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 18 ноября 2015, 02:14

      С победой украинцев и шведов.
      Обе эти сборные показывают превосходную игру и достойны выступать на Евро.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Associazione Calcio Milan 18 ноября 2015, 01:33

      Классно)
      Молодцы!))
      Даешь во Франции финал Украина - Россия

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57

      Ailend > Associazione Calcio Milan 19 ноября 2015, 15:53

      та финал мб. Опять буду разводить я так думаю..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 18 ноября 2015, 01:31

      Вперед братья Украина

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde 18 ноября 2015, 01:18

      Видимо без путан Евро не справится.

      -3
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > Doctor Klyde 18 ноября 2015, 02:09

      Это Вы о сборной России

      0
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      ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Дима1960 18 ноября 2015, 08:39

      Да нет скорее о желто-синих лизоблюдах.

      -2
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      Рейтинг: +76

      Doctor Klyde > Black Giz 19 ноября 2015, 01:01

      У него проблемы с пониманием, надо было сказать, что Швеция и Ростов тут не при чем.

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > Doctor Klyde 19 ноября 2015, 08:37

      Согласен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +344

      Nikita Suarez 18 ноября 2015, 01:07

      Ребята-братцы, молодцы!
      Очень рад, болел душой и сердцем )
      Поздравляю украинцев )

      7
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