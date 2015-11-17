Ребров: «Для меня это особенные ощущения»

Вратарь сборной России Артем Ребров прокомментировал результат товарищеского матча против Хорватии (1:3). В этой встрече Ребров дебютировал за национальную команду, выйдя на замену.

– Лично вам не обидно, что Лодыгин в первом тайме ничего не пропустил, а вы за вторую 45-минутку получили сразу три мяча?

– А почему должно быть обидно? Это футбол. Так бывает.

– Команда после перерыва стала играть слабее в защите?

– Не люблю сваливать вину на кого-то. В первую очередь на себя нужно смотреть, раз три пропустил.

– Не такого дебюта в сборной хотели?

– Мечты и реальность – вещи разные. Принимаю сложившееся как есть. Для меня это особенные ощущения. Пусть опыт и неудачным получился, но это все же опыт, – сказал Ребров.