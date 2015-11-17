Мутко: «Класс хорватов выше, чем у нас»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал поражение сборной России в товарищеской игре против команды Хорватии (1:3).

«Мы провели товарищескую игру против соперника очень высокого качества. Я считаю, что с такими соперниками надо проводить матчи. Все старались, как могли, играли с настроением. Но класс есть класс. Класс хорватов, конечно, выше, чем у нас. Вы посмотрите на их центральную линию», – говорит Мутко.

По мнению чиновника, ничего страшного в этом поражении нет.

«Сейчас Леонид Викторович посмотрел, кто и на что способен, потому что ребята весь сезон добросовестно приезжали в сборную. Я считаю абсолютно правильным то, что он дал всем шанс поиграть. Ничего страшного, это товарищеская игра. Без поражений, как говорили великие стратеги, не бывает побед».