Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Товарищеский матч. Россия уступила Хорватии

17 ноября 2015, 20:55
27

В товарищеской встрече сборная России проиграла команде Хорватии со счетом 1:3. Открыв счет усилиями Смолова, россияне затем позволили сопернику трижды поразить свои ворота. За хорватов отличились Калинич, Брозович и Манджукич.

Товарищеский матч

Россия – Хорватия – 1:3 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смолов, 14; 1:1 – Калинич, 56; 1:2 – Брозович, 69; 1:3 – Манджукич, 81.

Россия: Лодыгин (Ребров, 46), Комбаров (Новосельцев, 64), Широков, Черышев (Дзюба, 69), Васин (Игнашевич, 89), Смолов, Шишкин, Глушаков (Мамаев, 71), Семенов, Ионов (Игнатьев, 63), Юсупов.

Хорватия: Калинич (Варгич, 90+1), Лешкович, Вида, Срна (Врсалько, 46), Мочинич, Пиварич, Брозович, Бадель, Перишич, Калинич (Милович, 74), Манджукич (Крамарич, 87).

Предупреждения: Перишич, 27; Вида, 35.

Судья: Клеман Турпен.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 Россия Россия Хорватия
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Ubuntu
1447782994
Резервисты
Ответить
maxon1256
1447783156
а шлачные то у нас резервисты. игра напомнила сборную капелло.так же безвольно
Ответить
BorisoW
1447784025
Печальный итог,резерва нет,предчувствие что на ЧЕ ехать безполезно,всё будет как в Бразии.......
Ответить
Дима1960
1447784767
Вперед на Евро в обнимку сполитическиангжированным лимитом!С каждым годомбудетвсехуже ихуже!
Ответить
ЖОРРО
1447784790
Всё логично...Хорваты сильнее нас,тем более был экспериментальный состав...а вы что хотели?Что мы их вынесем?До ЕВРО ещё время много...надо смотреть на товарищеские матчи непосредственно перед ЕВРО...а то все, как обычно, разнылись....
Ответить
olic29ivica
1447785464
Жалко Ивицу не выпустили..эх..
Ответить
nemolod
1447787166
Хорватская команда безусловно добросовестно проэкзаменовала российскую сборную и наглядно высветила главную проблему,которую необходимо решать в первую очередь-это ближайший резерв,который на порядок отстает от основного состава сборной!
Ответить
roman230582
1447787692
Ну по крайней мере сбили спесь, поражения иногда идут на пользу
Ответить
Slemanort
1447789608
Наша сборная вечно хочет играть через центр и совершенно не смотрят на фланги. Был в Краснодаре на стадионе и наблюдал как Жирков совсем 1 гуляет без дела по бровке. И еще ко всему прочему беда с последним пасом . Выходят на ударную и Пасс который защитники спокойно ловят . Из Дзюбы хороший лис но не пасуля. А хорваты постоянно продавливали центр защиты вот и голы. Пас надо отрабатывать и отрабатывать и бить с ударных позиций а не в пустую губить старания команды. А Смол красавец. Если все пойдет в таком же духе то к весне он расцвет.
Ответить
Doctor Klyde
1447798634
Вы правда надеетесь на большой успех с трусливым Слуцким? Сомнений нет, он хорош, но трусливость зашкаливает и это пагубно. Это тренер, который игры не испортит, но и чудес не сотворит. Новосельцев нестрелянный для сборной, столп обороны в Ростове, времени не дают.Игнатьев в классной форме, вместо него играет какой-то Ионов.
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Локомотив» не справился дома с аутсайдером «Акроном» (0:0)
19:56
23
ВидеоБлестящий сейв Сафонова в матче с «Манчестер Юнайтед»
19:10
6
Заявление «Реала» в связи со смертью отца Месси
18:59
Президентом ФИФА мог стать россиянин
18:34
2
ЭСК вынес вердикт по не назначенному в ворота «Спартака» пенальти в матче с «Ахматом»
18:09
14
РПЛ. «Балтика» на выезде легко обыграла «Крылья Советов» (2:0)
17:34
12
Дзюба и Слуцкий прибыли на матч РПЛ
17:31
5
В Турции дали подробную информацию о Батракове в «Галатасарае»
17:20
4
Угальде назвал единственный клуб, о котором он думает
16:34
2
Соболев рассказал о ситуации с сыном
16:22
6
Все новости
Все новости
В РФС ответили, готовы ли подать заявку на проведение Евро-2036 в России
1 июля
3
ФотоПедри сменил имидж по случаю победы сборной Испании на Евро-2024
2024.07.30 10:06
3
Сухина считает, что Карасев мог бы работать на финале Евро-2024
2024.07.25 11:00
5
УЕФА оштрафовал 7 федераций за поведение фанатов на Евро-2024
2024.07.25 08:55
ВидеоРПЛ высмеяла зрелищность Евро-2024
2024.07.21 11:34
13
Сборная Англии ищет нового тренера по объявлению
2024.07.19 19:45
8
Игроки сборной Англии были удивлены поведением Беллингема на Евро-2024
2024.07.19 16:44
3
ФотоКукурелья покрасил волосы
2024.07.19 12:14
13
ФотоРейтинг сборных ФИФА после Евро и Кубка Америки
2024.07.18 12:20
4
Чеферин может остаться президентом УЕФА, несмотря на предыдущее заявление о невыдвижении в 2027 году
2024.07.18 11:45
3
Губерниев высказался о неудаче Кейна и победе Испании на Евро
2024.07.18 11:34
Мостовой: «Даже Федун в «Спартаке» выиграл больше Кейна»
2024.07.18 10:37
6
Мостовой сравнил себя с Нострадамусом и Кашпировским
2024.07.18 08:05
7
ВидеоДва игрока сборной Испании получили помидоры в честь победы на Евро-2024
2024.07.17 22:51
Ребров назвал вратаря, который стал для него открытием на Евро-2024
2024.07.17 21:34
Губерниев прокомментировал перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 20:35
13
Аленичев назвал лучшего футболиста Евро-2024 – это не Родри
2024.07.17 19:40
2
Нагучев высказался о перепалке Шнякина и Долецкой
2024.07.17 16:53
7
Спецпроект🏆 Евро-2024 оставил много воспоминаний, а сможете назвать прошлые турниры по главным событиям?
2024.07.17 13:51
Журавель вмешался в перепалку Шнякина и Долецкой
2024.07.17 13:23
9
Шнякин подробно высказался о претензиях Долецкой
2024.07.17 11:54
14
Реакция Генича на призыв Долецкой уволить его с «Матч ТВ»
2024.07.17 00:43
28
Журналистка Долецкая подробно расписала, за что нужно уволить Генича и Шнякина с «Матч ТВ»
2024.07.16 22:05
26
Черчесов назвал лучшего игрока Евро-2024
2024.07.16 20:40
2
Черчесов прокомментировал победу Испании на Евро-2024
2024.07.16 19:25
Определен лучший гол Евро-2024
2024.07.16 18:42
Шнякин ответил журналистке Долецкой, призвавшей уволить его и Генича с «Матч ТВ»
2024.07.16 16:10
17
Символическая сборная Евро-2024 по версии УЕФА
2024.07.16 15:57
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+