Товарищеский матч. Россия уступила Хорватии

В товарищеской встрече сборная России проиграла команде Хорватии со счетом 1:3. Открыв счет усилиями Смолова, россияне затем позволили сопернику трижды поразить свои ворота. За хорватов отличились Калинич, Брозович и Манджукич.

Товарищеский матч

Россия – Хорватия – 1:3 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смолов, 14; 1:1 – Калинич, 56; 1:2 – Брозович, 69; 1:3 – Манджукич, 81.

Россия: Лодыгин (Ребров, 46), Комбаров (Новосельцев, 64), Широков, Черышев (Дзюба, 69), Васин (Игнашевич, 89), Смолов, Шишкин, Глушаков (Мамаев, 71), Семенов, Ионов (Игнатьев, 63), Юсупов.

Хорватия: Калинич (Варгич, 90+1), Лешкович, Вида, Срна (Врсалько, 46), Мочинич, Пиварич, Брозович, Бадель, Перишич, Калинич (Милович, 74), Манджукич (Крамарич, 87).

Предупреждения: Перишич, 27; Вида, 35.

Судья: Клеман Турпен.