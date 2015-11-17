Аршавин занимается по индивидуальной программе

Полузащитник «Кубани» Андрей Аршавин вернулся к тренировочному процессу. Пока он занимается по индивидуальному плану – совершает легкие пробежки, делает определенные упражнения. Напомним, что в текущем сезоне Аршавин провел в составе «Кубани» восемь матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями. Что касается еще одной звезды команды, то форвард Роман Павлюченко уже работает в общей группе. Более того, в понедельник он сыграл один тайм в двустороннем матче, отметившись голом.

В чемпионате России «Кубань» идет на 14-й строчке турнирной таблице после 15 матчей.