Стаценко: «В ближайшее время «Кубань» рассчитается со всеми футболистами»

Генеральный директор «Кубани» Валерий Стаценко прокомментировал финансовые проблемы своего клуба, а именно – ряд задолженностей по зарплате перед футболистами.

«Задолженности есть, но мы стараемся все погасить. Мы разберемся со всеми долгами, что касается сроков, то это внутреннее дело клуба. В ближайшее время «Кубань» рассчитается со всеми футболистами.

«Кубань» испытывает некоторые финансовые трудности, но у кого их сейчас нет? У нас есть проблемы, но мы их решаем в рабочем порядке. Мы стараемся в кратчайшие сроки изменить финансовую ситуацию в клубе. Надеемся, что скоро все задолженности будут закрыты», – заявил Стаценко.

Напомним, что сегодня стало известно, что Андрею Аршавину и еще нескольким игрокам команды с августа не выплачивают зарплату.