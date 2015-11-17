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    «Кубань» с августа не выплачивает зарплату Аршавину

    Бывшему нападающему сборной России Андрею Аршавину и еще нескольким игрокам «Кубани» с августа текущего года не выплачивают зарплату.

    «С некоторыми игроками рассчитались, но перед Аршавиным и еще нескольким футболистами до сих пор не погасили долги», - сообщил источник в клубе

    Напомним, что о проблемах финансирования в «Кубани» стало известно в начале сентября: бывший главный инвестор клуба Олег Мкртчян прекратил финансировать клуб. В текущем сезоне Аршавин провел в составе «Кубани» восемь матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями. В чемпионате России «Кубань» идет на 14-й строчке турнирной таблице после 15 матчей.

    Источник: Интерфакс

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    17.11.2015 14:53
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +281

      trudovik 1 декабря 2015, 09:54

      "ваши ожидания это ваши проблемы" (с)
      примерно так мыслит руководство клуба

      0
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 17 ноября 2015, 20:53

      Аршавин делает вид, что играет в футбол, но тренер видит балет. А за балет платят в Большом Театре.

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 17 ноября 2015, 20:38

      Что то паскуду не слышно и полбухуембея)))Скучно без них))

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      Рейтинг: +18

      Платунишка 17 ноября 2015, 20:36

      Вот это достижение. За 8 матчей всего лишь 2 предупреждения. А чем еще он отметился? Если ничем, то, может быть, пора и гнать этого Аршавина. Отдать ему зарплату и гнать куда подальше.

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Платунишка 17 ноября 2015, 20:40

      Зарплату не давать-выплатить по МРОТУ-5800 и досвидос)))

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      Рейтинг: +18

      Платунишка > андрей андреев 18 ноября 2015, 21:07

      Ну это было бы идеально)

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      Рейтинг: +749

      rammax fcsm 17 ноября 2015, 20:22

      Кто не работает (не играет) - тот не ест (чипсы)

      0
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 17 ноября 2015, 20:07

      Аршавин -великий игрок

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Дима1960 17 ноября 2015, 20:37

      Это была шутка?

      -2
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      Рейтинг: +66

      Kuban23 17 ноября 2015, 19:53

      Всё проще я думаю) Аршавину платят не "белым налом" :) Кризис и алименты они такие :)

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 17 ноября 2015, 19:35

      На кой хрен брали тогда Шаву, если не могут себе его позволить? Да еще и залечить нормально не могут, рецидив за рецидивом.

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      Рейтинг: +5262

      Каратель > FCBarcelona1713 18 ноября 2015, 12:35

      главный рецедив-это сам аршавин

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      Рейтинг: +291

      FCBarcelona1713 > Каратель 18 ноября 2015, 21:47

      Сам-то сказал, что понял?

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      Рейтинг: +78

      Barcelonec003 17 ноября 2015, 19:25

      У него зарплата сдельная...сколько отработал-столько и заплатили..
      Пока за две карточки-форму дали..

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      Рейтинг: +295

      dudarik 17 ноября 2015, 19:24

      Бедный наверно голодает

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