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«Кубань» с августа не выплачивает зарплату Аршавину

17 ноября 2015, 14:53
24

Бывшему нападающему сборной России Андрею Аршавину и еще нескольким игрокам «Кубани» с августа текущего года не выплачивают зарплату.

«С некоторыми игроками рассчитались, но перед Аршавиным и еще нескольким футболистами до сих пор не погасили долги», – сообщил источник в клубе

Напомним, что о проблемах финансирования в «Кубани» стало известно в начале сентября: бывший главный инвестор клуба Олег Мкртчян прекратил финансировать клуб. В текущем сезоне Аршавин провел в составе «Кубани» восемь матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями. В чемпионате России «Кубань» идет на 14-й строчке турнирной таблице после 15 матчей.

Источник: Интерфакс
Россия. Премьер-лига Россия Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей
Комментарии (24)
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srg38
1447761957
Не заработал вот и не платят
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Недовольный
1447762970
он не играет,только лечится-они и не выплачивают)все справедливо
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Антон Крым
1447764229
За что ему платить.
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апоголлл
1447769971
если не хотят платить .какого рожна его брали .он свое отыграл.
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Ele13
1447770409
Надеюсь, Кубань справится со своими долгами.
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FANS86
1447775595
а за что ему платить? что он сдела для клуба? большенство из нас за такую работу вообще б уволили.
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Barcelonec003
1447777559
У него зарплата сдельная...сколько отработал-столько и заплатили.. Пока за две карточки-форму дали..
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nim-
1447778124
На кой хрен брали тогда Шаву, если не могут себе его позволить? Да еще и залечить нормально не могут, рецидив за рецидивом.
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Kuban23
1447779222
Всё проще я думаю) Аршавину платят не "белым налом" :) Кризис и алименты они такие :)
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Дима1960
1447780033
Аршавин -великий игрок
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