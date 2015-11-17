«Кубань» с августа не выплачивает зарплату Аршавину

Бывшему нападающему сборной России Андрею Аршавину и еще нескольким игрокам «Кубани» с августа текущего года не выплачивают зарплату.

«С некоторыми игроками рассчитались, но перед Аршавиным и еще нескольким футболистами до сих пор не погасили долги», – сообщил источник в клубе

Напомним, что о проблемах финансирования в «Кубани» стало известно в начале сентября: бывший главный инвестор клуба Олег Мкртчян прекратил финансировать клуб. В текущем сезоне Аршавин провел в составе «Кубани» восемь матчей, в которых отметился лишь двумя предупреждениями. В чемпионате России «Кубань» идет на 14-й строчке турнирной таблице после 15 матчей.