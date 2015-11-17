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Рахимов: «Обыгрывать можно любого соперника»

17 ноября 2015, 12:30

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о том, как его команда готовилась к продолжению чемпионата России во время паузы, связанной с выступлениями сборных команд.

– В связи с паузой в чемпионате на матчи сборных, дали ребятам отдохнуть. Не сказал бы, что это был полный отдых, без нагрузок. У всех было индивидуальное домашнее задание – две тренировки. Порадовало, что все их выполнили. Футболисты вернулись, отдохнувшие на 90 процентов, и мы смогли им в первые дни после отдыха дать запланированную нагрузку. Все игроки выдержали эту физическую нагрузку. Теперь уже ведем подготовку к матчу с «Кубанью». Всегда есть к чему стремиться, добавили много скоростной и взрывной работы.

Нужно посмотреть, какие сильные качества у «Кубани», как их нейтрализовать, и в то же время, как использовать свои сильные стороны.

«Кубань» считается для «Терека» неудобным соперником? Думаю, что на эти моменты не нужно обращать внимание. Каждая игра – это новая игра. Сравнивать ее с тем что было год назад, или ранее – не правильно, и не нужно это делать. Многое меняется. Я никогда не делаю акценты на серии. Играть можно с любым соперником, и обыгрывать также можно любого. В матче 1-2 ситуации могут все менять. И по игры нужно очень быстро на эти ситуации реагировать. Я считаю, что нет безвыходных ситуаций и очень неудобных соперников», – рассказал Рахимов.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Кубань» – «Терек» состоится в субботу, 21 ноября, в 17:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Ахмат»
Россия. Премьер-лига Россия Ахмат Кубань (ЛФЛ) Рахимов Рашид
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