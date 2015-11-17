Катанец: «У нас есть шанс на Евро-2016 – один гол может изменить многое»

Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец поделился своими ожиданиями перед матчем против Украины.

«Мы знаем, что должны делать, знаем, что должны забивать как минимум дважды в основное время. Считаю, мы можем пробиться на Евро только в том случае, если будем готовы к матчу на сто процентов. Также нельзя упускать свои моменты.

У Украины большое преимущество, но каждый, кто знаком с футболом, знает, что понятия «очень трудно» и «невозможно» не тождественны. Один гол может изменить многое. В первом матче в Львове мы уяснили, что в подобных противостояниях нужно реализовать хотя бы один голевой момент. Мы контролировали и игру, и мяч, особенно в первом тайме, но действовали недостаточно агрессивно», – заявил Катанец.

Напомним, матч состоится сегодня в Мариборе. В первом поединке украинцы были сильнее со счетом 2:0.