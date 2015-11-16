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    «Рома» готова заплатить за Диня 20 миллионов

    «Рома» хочет выкупить права на защитника Люка Диня, которые принадлежат «ПСЖ».

    Как сообщает Il Tempo, сумма возможной сделки должна составить около 20 миллионов евро. Условия трансфера будут обсуждаться на встрече представителей «ПСЖ» со спортивным директором римлян Вальтером Сабатини.

    Сейчас футболист выступает в «Роме» на правах аренды и провел десять матчей в нынешнем сезоне Серии А, отметившись в этих встречах одним голом и двумя результативными передачами. Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.11.2015 21:33
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