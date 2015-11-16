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Юран: «Выход России в финал или полуфинал Евро-2016 исключен»

16 ноября 2015, 16:33
16

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран не верит, что Россия может попасть на финальные стадии Чемпионата Европы 2016 во Франции.

«Есть результат — значит, тренер работает верно. Что касается Евро-2016, надо объективно смотреть на вещи. Вероятность попадания России в финал или даже полуфинал исключена. Есть команды уровнем выше в несколько раз. Первоначальная цель — выход из группы. Эту задачу наши должны решить, а вот дальше конкурировать уже сложно.

Сегодняшняя команда — не сборная Советского Союза или сборная России 90-х, когда на одно место был выбор из трех-четырех человек. Сейчас этот выбор отсутствует. Нужно изучать ближайший резерв на каждую позицию. У нас есть обойма, но не дай бог случатся травмы либо возникнут другие проблемы. За результат тоже надо цепляться, но необходимо смотреть чуть дальше, расширять круг футболистов», – сказал Юран.

Источник: УЕФА
Чемпионат Европы Россия Россия Юран Сергей
Комментарии (16)
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343443
1447681399
сидел бы молча и завидовал,если сам ни на что не способен
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FIRESTAR
1447682821
Ну знаете не могу не согласится, сто выход в полуфинал был бы чудом покруче чем в 2008
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BAIv
1447685656
Фарт никто не отменял, самоотдача через не могу часто бьёт класс, плюс немного удачи или много удачи. так что кто где будет не юрану судить сами увидим
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ManUtd-Volgograd
1447687607
Нашли кого слушать. Что игроком был неадекватным, что тренер бездарный. И эксперт в футболе такой же!
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shur
1447690425
"Сегодняшняя команда — не сборная Советского Союза или сборная России 90-х"...а что завоевала та "славная сборная"-НИЧЕГО !!!
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Victor.mail.
1447691234
Буду реалистом- поставлю на не выход из группы.
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Дима1960
1447693055
Сергей,вы умница,кроме одног,если предположить,что Вы веите в Бога,то почему слово Бог Вы пишете с маленко буквы.
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Serjoga
1447693419
От греков тоже ничего не ждали! Но они выиграли! Так почему этого не может сделать Россия или другая страна, не являющаяся фаворитом? Если Юран все знает, то ему лучше не смотреть футбол!
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JendosParavoz
1447700220
Сборная 90-х, хах, насмешил! Какая интересно там была конкуренция 3-4 человека на место?! Или типа похвалю, я ж там играл... Никчемное вью по большому счету. Доказательством тому триумф греков и наше не плохое евро-08.
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