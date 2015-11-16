Юран: «Выход России в финал или полуфинал Евро-2016 исключен»

Бывший нападающий сборной России Сергей Юран не верит, что Россия может попасть на финальные стадии Чемпионата Европы 2016 во Франции.

«Есть результат — значит, тренер работает верно. Что касается Евро-2016, надо объективно смотреть на вещи. Вероятность попадания России в финал или даже полуфинал исключена. Есть команды уровнем выше в несколько раз. Первоначальная цель — выход из группы. Эту задачу наши должны решить, а вот дальше конкурировать уже сложно.



Сегодняшняя команда — не сборная Советского Союза или сборная России 90-х, когда на одно место был выбор из трех-четырех человек. Сейчас этот выбор отсутствует. Нужно изучать ближайший резерв на каждую позицию. У нас есть обойма, но не дай бог случатся травмы либо возникнут другие проблемы. За результат тоже надо цепляться, но необходимо смотреть чуть дальше, расширять круг футболистов», – сказал Юран.