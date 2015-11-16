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    Хави: «После двух тренировок с ван Гаалом подумал: «Кто этот идиот?»

    Бывший полузащитник «Барселоны» Хави признался, что поначалу его не впечатлил главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал.

    «Он хороший человек и отличный тренер. У него сильный характер. В АПЛ он спокоен, поскольку испытывает меньше давления. Сейчас он спокойнее, чем во времена «Баварии» и «Барселоны». Он честен, методичен и является настоящим перфекционистом. Он требователен, строг и всегда жаждет высоких результатов.

    После первых двух тренировок я подумал: «Кто этот идиот?», но после недели понял, что он ничего. Ван Гаал навсегда останется в моем сердце», - сказал Хави.

    Источник: ESPN

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    16.11.2015 16:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +428

      Ronaldinho R10 18 ноября 2015, 19:40

      Самый раздутый тренер современности.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 16 ноября 2015, 16:56

      vlf

      0
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