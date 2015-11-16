Мутко: «Никто у России не отнимет право проведения чемпионата мира»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко не видит причин для того, чтобы у России было отнято право проведения чемпионата мира-2018.

«Предусмотрена солидная страховая премия. Но никто у России ничего не отнимет. Этого не случится ни при каких обстоятельствах. Исполком в Цюрихе давно принял необходимые решения по чемпионату мира 2018 года, многократно их подтвердил.

Даже не могу вообразить, что за форс-мажор должен приключиться для отмены. Если только ФИФА самоликвидируется или американское правосудие выдвинет против нее очень серьезные обвинения в коррупции. Не верю ни в первое, ни во второе», – заявил Мутко.

Стоит отметить, что в данный момент прокуратура Швейцарии проводит расследование по возможным нарушениям при выборе хозяев чемпионатов мира-2018 и 2022.