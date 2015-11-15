Радимов: «Сейчас «Зенит-2 в ФНЛ выглядит более солидно»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов прокомментировал победу своей команды в матче 21 тура ФНЛ против «Тосно» (2:1).

«Мы хотели прессинговать сегодня с первых минут, сыграть в агрессивный футбол. Мы уже обвыклись в ФНЛ. Первый матч у «Тосно» был выигран на эмоциях, сейчас мы выглядим более солидно, пацаны показывают уже мужскую игру. Во втором тайме «Тосно» хорошо выходило из под прессинга наших ребят, а когда мы отбирали мяч на чужой половине, не доводили атаки до логического конца. Не во всех моментах второго тайма мы прессинговали до конца.

Сегодня наконец заполнили заявочный лист целиком, даже некоторых пришлось оставить вне его. Но не обошлось без проблем и тут. Богаев и Зинков должны были быть в стартовом составе, но перед матчем заболели, не могли играть. Не было в заявке Маркова – но не было и смысла держать его в заявке, ведь был Долгов. Ткачуку и Долгову нужна игровая практика, а у Маркова ее и так предостаточно.

Но основная команда все равно будет забирать игроков, просто так совпало сейчас из-за паузы на сборную. Это проблема всех вторых команд», – отметил Радимов.