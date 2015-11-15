Семак: «Скорее всего, в матче с Хорватией мы увидим новый состав»

Тренер сборной России Сергей Семак рассказал о том, кто примет участие в товарищеском матче против сборной Хорватии.

«Будет большая ротация. Скорее всего, мы увидим новый состав. Поэтому вторая группа игроков, которые не получили должной нагрузки во время матча с Португалией, работала в полном режиме. Они должны быть в тонусе.

Готовимся к Хорватии как и к любому другому сопернику. Хорваты играющие, очень сильные по уровню футболисты. Сыграть с такими ребятами очень круто», – отметил Семак.