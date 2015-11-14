Катанец: «Украинцы симулировали больше, чем мы»

Главный тренер сборной Словении Сречко Катанец прокомментировал исход первой стыковой встречи за выход на Евро–2016 против Украины (0:2).

«Поздравляю Украину с победой. Они хорошо начали встречу, первый гол забили с острого угла, после чего имели еще несколько шансов. Нам в этом матче, к сожалению, удачи не хватило», – сказал Катанец.

Говорить о шансах на итоговый успех наставник словенцев отказался.

«Сегодня мы проиграли, но у нас еще есть два дня. Пока не закончится 90-я минута в Словении, мы будем бороться. Поэтому я не буду это комментировать».

Специалист объяснил замену Иличича.

«Он не был травмирован. Второй матч еще впереди, эта замена была тактической».

Катанецу был задан вопрос о частых симуляция со стороны игроков сборной Словении.

«Я не согласен с вами и не считаю, что наши игроки симулировали. Мне кажется, что, возможно, даже больше симулировали украинцы».