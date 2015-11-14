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Слуцкий хочет, чтобы Черышев покинул «Реал»

14 ноября 2015, 19:47
22

Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий посоветовал полузащитнику «Реала» Денису Черышеву сменить клуб.

В мадридской команде россиянин получает недостаточно игрового времени, которое необходимо игроку национальной сборной в преддверии чемпионата Европы. Ранее сообщалось, что Черышевым интересуется «Валенсия».

В нынешнем сезоне Денис Черышев провел только четыре матча за «Реал». Он дважды выходил на замену в Примере и дважды – в Лиге чемпионов.

Стоимость футболиста Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.

Источник: Superdeporte
Испания. Примера Испания Реал Россия Черышев Денис Слуцкий Леонид
Комментарии (22)
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Consileri
1447522568
Слуцкий прав. Черышев способный игрок, который способен при наличии оптимальных кондиций быть крайне полезным. Однако в этом вопросе решимость нужно проявиться именно Денису, если он хочет продолжать совершенствоваться как профессионал. Россия? Другие клубы Испании? Европа? Он сам для себя решит, какой вариант ему подойдёт. Также стоит отметить, что такие высказывания не должны проходить в прессу на официальном уровне. Слишком громкое заявление для человека, который не находится рядом с Денисом.
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андрей андреев
1447522805
Да в Ростов пусть идёт.Деньги у него есть,так хоть пусть поиграет в хорошей команде,а Зенит это так-4-5 место в сезоне...Ясно же всем-Ростов чемпион!
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TIXVIN
1447524269
Ростов чемпион ??? Ты чтоооооооо просыпайся дядька....ты же дрищещь !!
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ManUtd-Volgograd
1447524727
Что за тупые стериотипы в российском футболе: если игрок сидит на банке в клубе, значит не может играть в основе сборной! И то, что этот игрок намного сильнее тех, кто играет в основе в своих клубах, все равно не дает ему шанса играть в составе сборной!
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Sneige
1447533287
все верно говорит!
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Nurbek Taraz
1447538794
Скамейка реала лучше на планете Черышеву не стоит уйти
Ответить
OOOVVV.
1447595725
Если уж Денис приедет в Россию,то только к хорошему тренеру(человек он не бедный,за мошной Зенита не станет гнаться). Знакомый ему тренер есть ЛВС, значит в ЦСКА.ИМХО.
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