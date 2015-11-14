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  • Павлюченко: «Возраст что у Аршавина, что у меня не юношеский»

Павлюченко: «Возраст что у Аршавина, что у меня не юношеский»

14 ноября 2015, 09:59
2

Нападающий «Кубани» Роман Павлюченко рассказал о причинах неудачных выступлений в нынешнем сезоне Российской футбольной Премьер-лиги, отметив, что намерен качественно поработать в межсезонье, чтобы быть физически готовым на вторую половину чемпионата. Также футболист заявил, что понимает недовольство болельщиков.

«Мы с Андреем Аршавиным пришли в команду, не пройдя с ней сборов. Буквально две недели потренировались и начали играть. Сразу получили одинаковые травмы – надрыв мышц. Не готовы оказались к серьезным нагрузкам. Получилось, что приехали помочь, а на самом деле не играем. Конечно, это плохо. Понимаю, что и болельщики, наверное, злые на нас. И «Кубань» в целом выступает неважно, и я никакой пользы команде не приношу. Какое-то время играл, но ни мяча пока не забил. Сейчас начал тренироваться, вроде бы травма – тьфу-тьфу – прошла.

Возраст что у Аршавина, что у меня не юношеский – ему уже 34 года, мне в декабре исполнится. Ничему новому в футбольном отношении нас уже не научишь. Как играть, как мяч останавливать и как по нему бить – это все мы проходили и знаем. Но для того чтобы в наши годы играть в Премьер-лиге, нужно быть функционально хорошо готовым», – сказал Павлюченко.

После 15 туров чемпионата России «Кубань», набрав 13 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) Аршавин Андрей Павлюченко Роман
Комментарии (2)
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Витус Беринг
1447499054
Давайте просыпайтесь ! Ещё можете во многом помочь команде, удачи и здоровья !
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Клим Чугункин.
1447499568
Вас с Андреем уже в Бюро "Нимфа" давно ждут в белых бутсах.
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