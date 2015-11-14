Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Аргентина и Бразилия сыграли вничью, Халк остался в запасе

    Сборная Аргентины в рамках квалификационного турнира к чемпионату мира-2018 в Буэнос-Айресе принимала команду Бразилии. Матч завершился боевой ничьей – 1:1.

    Первыми отличились хозяева поля, открывшие счет на 34-й минуте благодаря точному удару нападающего Эсекьеля Лавесси. Однако удержать перевес аргентинцы не сумели. На 58-й минуте встречи бразильский полузащитник Лукас Лима забил ответный гол и установил окончательный результат матча.

    Отметим, что гости заканчивали встречу в меньшинстве из-за удаления на 88-й минуте защитника Давида Луиса. Нападающий "Зенита" Халк был в заявке на игру, но на поле так и не появился.

    Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка.

    Аргентина Бразилия 1:1

    Голы: 1:0 – Лавесси, 34; 1:1 – Лукас, 58.

    Аргентина: Ромеро, Ронкалья, Рохо, Отаменди, Мори, Маскерано, Билья, Банега (Ламела, 81), Ди Мария, Игуаин (Дибала, 81), Лавесси (Гайтан, 70).

    Бразилия: Алисон, Алвес, Филипе Луис, Миранда, Давид Луис, Элиас, Виллиан (Жил, 90), Густаво, Лукас (Аугусто, 63), Оливейра (Коста, 57), Неймар.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.11.2015 05:07
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 14 ноября 2015, 07:45

      Дома не выиграть, да уж не та уже Аргентина, не та.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3656

      АртурZaСМ 14 ноября 2015, 07:11

      И это еще у Аргентины 6 игроков основы травмированы...

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11