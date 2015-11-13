Орлов: «Витсель договорится с «Манчестер Сити»

Известный комментатор Геннадий Орлов утверждает, что полузащитник «Зенита» Аксель Витсель продолжит свою карьеру в «Манечстер Сити».

«Не попадает в основной состав Аксель Витсель. Аксель Витсель сегодня – это футболист, которого хотят купить все клубы в Европе, я это знаю очень хорошо. Последний клуб, который на него претендует, это «Манчестер Сити». Видимо, они с ним и договорятся. Он уже сказал, что в июне уходит, у него контракт заканчивается, с 31 января он имеет право искать себе новую команду сам, со своим агентом. По положению о контрактах. Ну, конечно, уже сейчас все договариваются», – рассказал Орлов.