Шикунов: «Бердыев доработает в «Ростове» до конца сезона»

Вице-президент «Ростова» Александр Шикунов заявил, что Курбан Бердыев точно останется главным тренером команды до конца сезона.

— Ничего за слухами об уходе Бердыева не стоит. А если кто-то считает по-другому, пусть конкретно скажет — кто и куда тренера приглашал. Я же не понимаю, на каких основаниях эти сообщения появляются.

— Известно же, что «Рубин» собирается зимой взять нового тренера.

— Если там еще с кандидатурой не определились, это проблемы «Рубина»! За последние три месяца Бердыева уже во многие команды «определили». Сначала «Рубин», потом проигрывает «Спартак — снова Бердыев, потом другой клуб его зовет, затем опять «Рубин»... Наши игроки уезжают в сборные и на отдых, там все это читают и начинают дергаться, переживать, спрашивают, правда ли. А правда в том, что у нас все хорошо, процесс идет по плану и мы хотим уважения к нам и к нашим достижениям.

— С Бердыевым есть договоренность, что он в любом случае доработает в «Ростове» до конца сезона?

— Да. Если у нас все будет нормально. А у нас и так сейчас все нормально. Осталось лишь выправить финансовую ситуацию.