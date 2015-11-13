Галактионов: «Баланс топовых легионеров и россиян пока найден не во всех клубах РФПЛ»

Старший тренер юношеской сборной России Михаил Галактионов рассказал о своем отношении к лимиту на легионеров в РФПЛ.

«Скажу так: я всегда с недоумением смотрю на некоторые наши клубы, в составах которых выходят абсолютно посредственные иностранные игроки, за трансферы которых еще и были заплачены определенные деньги. Группы молодых игроков есть и “Зените”, и в “Локомотиве”, и в “Спартаке”, и в ЦСКА, и в “Краснодаре”, и в “Рубине”, в других клубах. Мы видим, какими темпами растет качество работы в академиях. Конечно, степень их вовлеченности в игровой процесс сейчас определяется текущими задачами клуба. Не получится достойно выступать в Лиге чемпионов, имея в составе только молодежь. Необходимо соблюдать баланс топовых легионеров и россиян. Он пока найден не во всех клубах РФПЛ. В командах обязательно должна быть здоровая конкуренция.

Нельзя допускать ситуаций, когда место в составе отдается только благодаря правильному паспорту. Но одно дело, когда молодой игрок работает вместе с высококлассными легионерами и старается тянуться к их уровню. Другое – когда на поле выходят посредственные иностранцы, а молодежи даже не предоставляется шанса проявить себя. Искусственные эти инициативы или нет, но нам надо определиться, растим и готовим ли мы доморощенных игроков или пытаемся делать футбольный бизнес», – отметил Галактионов.