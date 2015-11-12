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    Ибрагимович: «Благодаря мне на футбольной карте мира появились Швеция и Франция»

    Нападающий «ПСЖ» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своем желании сыграть на Евро-2016 и возможном завершении карьеры в национальной команде.

    «Во Франции я выступаю на протяжении почти четырех лет. Раньше на футбольной карте мира благодаря мне появилась Швеция, а теперь – Франция. Я хочу сыграть здесь на чемпионате Европы», – говорит Ибрагимович.

    Футболист признался, что пока не знает, когда завершит свою карьеру в сборной.

    «Посмотрим. Если говорить про сегодняшний день, то ответ – нет. Если же после стыковых матчей, то не знаю».

    Швед прокомментировал то обстоятельство, что еще ни разу не забивал датчанам.

    «Это не имеет значения: будут моменты – будут голы».

    Напомним, что сборные Швеции и Дании разыграют между собой одну из оставшихся путевок на Евро-2016. Матчи состоятся 14 и 17 ноября.

    Источник: Reuters

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    12.11.2015 19:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +72

      HardPony 13 ноября 2015, 00:02

      клоунаду опять устроил. журналюги все хавают что говорят звезды. А Златан их просто тролит. конечно самомнение у него высокое,но он поддерживает имидж который эти самые журналисты ему и создали.

      0
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 12 ноября 2015, 22:59

      Ну Златан эрудит... прям в Клуб Знатоков можно отправлять :))

      0
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 12 ноября 2015, 20:55

      Швеция появилась на карте пораньше тебя. Хенрик Ларссон мне нравился больше чем ты.

      0
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      Рейтинг: +485

      Mr Rikko 12 ноября 2015, 20:11

      Выскочка... Самомнения - тонна...

      1
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 > Mr Rikko 12 ноября 2015, 20:22

      а типа он не прав?!)
      Респект Златану!

      -2
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      Рейтинг: +2343

      CSKA471 > AZ-76 12 ноября 2015, 22:41

      Далеееко не прав, сильно распеаренный игрок, хотя и хороший, а в целом играли во Франции куда лучшие

      0
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 > CSKA471 12 ноября 2015, 23:04

      То былое...
      Мы живём в сейчас.

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