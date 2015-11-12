Ибрагимович: «Благодаря мне на футбольной карте мира появились Швеция и Франция»

клоунаду опять устроил. журналюги все хавают что говорят звезды. А Златан их просто тролит. конечно самомнение у него высокое,но он поддерживает имидж который эти самые журналисты ему и создали.
Нападающий «ПСЖ» и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своем желании сыграть на Евро-2016 и возможном завершении карьеры в национальной команде.
«Во Франции я выступаю на протяжении почти четырех лет. Раньше на футбольной карте мира благодаря мне появилась Швеция, а теперь – Франция. Я хочу сыграть здесь на чемпионате Европы», – говорит Ибрагимович.
Футболист признался, что пока не знает, когда завершит свою карьеру в сборной.
«Посмотрим. Если говорить про сегодняшний день, то ответ – нет. Если же после стыковых матчей, то не знаю».
Швед прокомментировал то обстоятельство, что еще ни разу не забивал датчанам.
«Это не имеет значения: будут моменты – будут голы».
Напомним, что сборные Швеции и Дании разыграют между собой одну из оставшихся путевок на Евро-2016. Матчи состоятся 14 и 17 ноября.