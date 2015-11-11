Маццари может возглавить «Сампдорию»

«Сампдория» рассматривает вариант приглашения на должность главного тренера экс-наставника «Наполи» и «Интера» Вальтера Маццарри, сообщает итальянская пресса. Однако, вариант с Маццарри является запасным на случай, если не удастся подписать контракт с Винченцо Монтеллой.

Напомним, что главной проблемой является, что у Монтеллы до настоящего времени действует контракт с «Фиорентиной», которая продолжает ему платить. При этом за разрыв договора придется заплатить неустойку в размере четырех миллионов евро.