Морозов: «В «Крылья Советов» меня брали для количества, я был как фишка для тренировок»

Защитник «Динамо» Григорий Морозов поделился воспоминаниями о своей поездке на просмотр в «Крылья Советов».

«В январе я приехал на просмотр в самарские «Крылья Советов». Тренировался с командой. В результате меня не взяли. Потом узнал, что на меня изначально не рассчитывали. Брали для количества – просто нужно было кого-то заявить на турнир. Я был как фишка, которая лежит на газоне во время тренировок», – вспоминает Морозов.

По словам игрока, пресса и болельщики обратили на него внимание после гола «Локомотиву» в дебютной встрече.

«Болельщики в социальных сетях стали слать сообщения, подписываться на меня. А еще появилось внимание со стороны СМИ. Понимаю, что интервью – это часть жизни футболиста. Никакого давления я не испытываю. А когда болельщики встречают у стадиона и говорят: давай сфотографируемся, то для меня это в новинку. Я такой же, как и все. Просто парень, начинающий играть в футбол, а уже столько внимания. Недавно к моему отцу на рынке подошли друзья: «Помнишь, мы дарили коляску для сына? Давай на ней напишем «Динамо».