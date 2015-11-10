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    Дель Боске: «Была попытка пригласить Месси в сборную Испании»

    Главный тренер сборной Испании Висенте Дель Боске признался, что футбольная федерация этой страны пыталась заполучить аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в национальную команду.

    «Такая попытка была, однако Месси принял решение играть за свою родную страну и был при этом непоколебим. Это феномен, и мы не можем повернуться к нему спиной или сделать вид, что его не существует. Никто не знает, откуда придет новый Месси или Роналду. Возможно, это будет один из тех людей, которые приезжают в поисках лучшей жизни», – говорит Дель Боске.

    Источник: Guardian.com

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    10.11.2015 22:20
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