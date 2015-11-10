Агент Гвардиолы: «Я не в курсе, о чем думает Пеп»

Агент наставника «Баварии» Хосепа Гвардиолы рассказал о планах на будущее испанского специалиста.

«Пепа все устраивает в Мюнхене. Это замечательный город, его семья чувствует себя здесь как дома. «Бавария» все больше становится командой Гвардиолы. Но, тем не менее, решение принимать только ему. Даже я не знаю, что на уме у Пепа. В последние дни мы с ним немного поговорили, но данная тема деликатна для него. Решение будет принято в зависимости только от его впечатлений. А его окружение примет любое его решение», – заявил агент Хосеп Мария Оробитг.