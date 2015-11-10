Ибрагимович: «Против Дании нас ждут два финала»

Нападающий и капитан сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал о своих ожиданиях от стыковых матчей за выход на Евро-2016 против Дании.

«Против Дании нас ждут два финала. В каждой игре мы должны выложиться на 100 процентов. Мы достойны играть на Eвро, и должны доказать это. У нас очень хорошо выглядит сборная до 17 лет. Приятно, что подрастают ребята, способные заменить меня», - говорит Ибрагимович.

Матчи за попадание на чемпионат Европы между шведами и датчанами пройдут 14 и 17 ноября.