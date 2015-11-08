Ван Гаал: «Даже моя мама и бабушка понимают, что «МЮ» должен больше атаковать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал после победы над «Вест Бромвичем» (2:0) в матче 12-го тура АПЛ заявил, что разделяет чувства болельщиков в связи с невыразительной игрой в атаке в исполнении «манкунианцев».

«Я разделяю чувства болельщиков. Конечно, у них есть свое собственное мнение, но я думаю, что они находятся под влиянием Пола Скоулза и всей критики, которая вылилась на команду в СМИ. Кроме того, они должны проанализировать игру и понять, что атаковать весь матч не есть хорошо.

Болельщики хотят, чтобы мы больше атаковали и соответственно побеждали. Но это понимает даже моя мама и бабушка», – отметил голландец.