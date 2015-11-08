РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее «Зенита»

В центральном матче, завершившим 15-й тур РФПЛ, московский «Локомотив» на своем поле со счетом 2:0 смог одолеть действующего чемпиона России – «Зенит».

В первом тайме соперники не смогли огорчить друг друга голами, зато после перерыва хозяева забили сразу два: постарались Николас Ломбертс, срезавший мяч в собственные ворота, а также Александр Самедов.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ломбертс, 47 (в свои ворота); 2:0 – Самедов, 56.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Шишкин, Дюрица, Янбаев, Ндинга, Ал. Миранчук (Михалик, 85), Коломейцев, Самедов, Майкон (Григорьев, 65), Ниасс (Шкулетич, 89).

Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Анюков (Евсеев, 76), Рязанцев (Смольников, 71), Юсупов, Данни, Хави Гарсия (Витсель, 63), Халк, Дзюба.

Предупреждения: Халк, 48; Хави Гарсия, 61; Майкон, 62; Нету, 73; Денисов, 79.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

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