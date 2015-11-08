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РФПЛ. «Локомотив» оказался сильнее «Зенита»

8 ноября 2015, 21:28
49

В центральном матче, завершившим 15-й тур РФПЛ, московский «Локомотив» на своем поле со счетом 2:0 смог одолеть действующего чемпиона России – «Зенит».

В первом тайме соперники не смогли огорчить друг друга голами, зато после перерыва хозяева забили сразу два: постарались Николас Ломбертс, срезавший мяч в собственные ворота, а также Александр Самедов.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Локомотив (Москва) – Зенит (Санкт-Петербург) – 2:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Ломбертс, 47 (в свои ворота); 2:0 – Самедов, 56.

Локомотив: Гилерме, Денисов, Шишкин, Дюрица, Янбаев, Ндинга, Ал. Миранчук (Михалик, 85), Коломейцев, Самедов, Майкон (Григорьев, 65), Ниасс (Шкулетич, 89).

Зенит: Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Нету, Анюков (Евсеев, 76), Рязанцев (Смольников, 71), Юсупов, Данни, Хави Гарсия (Витсель, 63), Халк, Дзюба.

Предупреждения: Халк, 48; Хави Гарсия, 61; Майкон, 62; Нету, 73; Денисов, 79.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит
Комментарии (49)
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Rio_ter
1447007848
Нет игры у Халка - нет Зенита.
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kostjan 58
1447008067
ну а если кто-то надеется что коняки не станут чемпионами тот наивняк)))
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MrVanes-Zenit
1447008105
Локо с победой
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zra78
1447008193
Блёаша нытика домой,комментатора на пенсию,ЛОКО молодцы! всех паравозов с победой убидительной победой
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BAIv
1447008335
Зениту удачи в ЛЧ!!!! в чемпионате им явно не фартит, весь фарт на ЛЧ пусть уходит
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Антибиотик
1447008910
Что-то я не вижу тут главного зенитовского тролля! Может застрелился)))
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Сармат Ростов
1447010913
Я вот за игрочищем всю игру наблюдал, да так кроме одиноко стоящего дерева ничего и не увидел. Халка закрыли-и нет Дзюбы!!! Локо - с заслуженной победой!!!
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sir_Alex
1447011503
Мои поздравления "Локо"!
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Дима1960
1447011574
Локо с победой!
Ответить
kostjan 58
1447012448
ну глядишь тут все такие писуны и откуда стоко говна в вас.в прошлом туре язык в .опе был а здесь засвирестели.будьте нормальными людьми то хоть.
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