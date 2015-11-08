РФПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря двум мячам Смолова

В матче 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. В составе хозяев дубль на свой счет записал Федор Смолов. Единственный мяч красно-синих забил полузащитник Алан Дзагоев.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смолов, 18; 1:1 – Дзагоев, 28; 2:1 – Смолов, 30.

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Каборе, Ахмедов (Лаборде, 75), Газинский (Торбинский, 70), Смолов, Мамаев, Ари (Быстров, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников (Панченко, 77), Вернблум (Натхо,46), Тошич, Дзагоев, Миланов, Муса, Думбия.

Предупреждения: Ахмедов, 70; Ари, 81 – Вернблум, 45+1; А. Березуцкий, 56.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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