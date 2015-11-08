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  • РФПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря двум мячам Смолова

РФПЛ. «Краснодар» обыграл ЦСКА благодаря двум мячам Смолова

8 ноября 2015, 18:45
27

В матче 15-го тура Российской футбольной Премьер-лиги «Краснодар» на своем поле со счетом 2:1 обыграл ЦСКА. В составе хозяев дубль на свой счет записал Федор Смолов. Единственный мяч красно-синих забил полузащитник Алан Дзагоев.

Чемпионат России. РФПЛ. 15-й тур

Краснодар (Краснодар) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (2:1) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Смолов, 18; 1:1 – Дзагоев, 28; 2:1 – Смолов, 30.

Краснодар: Дикань, Енджейчик, Гранквист, Сигурдссон, Калешин, Каборе, Ахмедов (Лаборде, 75), Газинский (Торбинский, 70), Смолов, Мамаев, Ари (Быстров, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Игнашевич, А. Березуцкий, Щенников (Панченко, 77), Вернблум (Натхо,46), Тошич, Дзагоев, Миланов, Муса, Думбия.

Предупреждения: Ахмедов, 70; Ари, 81 – Вернблум, 45+1; А. Березуцкий, 56.

Судья: Владислав Безбородов (Санкт-Петербург).

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Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар ЦСКА Смолов Федор Дзагоев Алан
Комментарии (27)
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CSKA №1
1446998299
Когда уже они будут играть,а не жаться к воротам!!!Какой-то паганый Краснодар обыгрывает уже!!!
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Sanek999
1446998304
Поздравляю Краснодар! Респект и уважуха!!!
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TRELL
1446998349
С победой,быки!!!
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yudinvitalik
1446998673
эту игру быки грамотно и по делу выиграли! так держать, Вы лучшие!!!!
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vladimir-7
1446999544
1. Второй мяч Краснодар забил из положения вне игры. 2. Где нашли такого комментатора? По голосу напоминает гомосексуалиста.
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del Pero
1446999892
Всё по делу!!Быков с победой, заслуженой.ЛВС сделать работу над ошибками.
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Сармат Ростов
1447000345
Хорошая игра. С первой до последней минуты! Побольше бы таких!!! Краснодар-с заслуженной победой!!!
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photo21
1447000364
После 20 последних голов Дзаги , противник всегда забивает, кроме одного раза.... Но всё равно Дзага молодец. А Думби опять вспомнил, что принадлежит милану.
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sochi-2013
1447000480
Краснодар возвращается!
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RUSARM
1447000779
Все таки безбородый сделал игру,со вторым голом-был офсайд!!
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