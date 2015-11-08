Аленичев: «Как футболисты могут быть выставлены на трансфер, если у нас еще три игры?»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал информацию о том, что несколько игроков команды были выставлены на трансфер.

– У нас сейчас еще продолжается чемпионат. Когда у нас трансферное окно открывается?

– Зимой.

– И о чем вы сейчас спрашиваете? Как сейчас могут быть игроки выставлены на трансфер, если у нас еще три игры до декабря?

– Игроки «Терека» могли бы усилить «Спартак»? Ходят слухи, что Семенов и Иванов входят в интересы «Спартака».

– В «Тереке» есть достаточно квалифицированные футболисты, но говорить о том, что они могли бы усилить «Спартак», я бы не стал.

– Сегодняшний «Спартак» они бы не усилили?

– Знаете, как бывает: в «Тереке» они хорошо выглядят, на них ложится груз лидеров, а придя в такую команду, как «Спартак», где очень большое давление, они не показывают свой максимум. Поэтому затрудняюсь сейчас ответить, смогут ли лучшие футболисты «Терека» быть лучшими в «Спартаке».