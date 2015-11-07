Аленичев: «Показалось, что во втором тайме «Терек» больше хотел выиграть, чем мы»

Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев после поражения красно-белых в матче 15-го тура РФПЛ против «Терека» (1:2) в эфире телеканала «Матч ТВ» прокомментировал данный результат.

– Можно ли было победить в таких условиях, когда так много проблем с составом?

– Я считаю, можно было победить. На мой взгляд, можно было поставить пенальти, но сейчас не хочу об этом говорить. Во втором тайме мне показалось, что «Терек» больше хотел выиграть, чем мы. И в моменте со вторым голом сказалось желание, которым они обладали.