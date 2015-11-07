Клопп не видит проблемы в игре основным составом в матчах Лиги Европы

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии воскресной игры чемпионата Англии против «Кристал Пэлас» сказал, что не видит проблемы в том, что его команда играла посреди недели основным составом в матче Лиги Европы против «Рубина» (1:0).

«Если ты играешь в Лиге чемпионов, то ты проводишь матч в среду и матч в субботу. Никто не говорит: «Хорошо, давай отправим играть 17-летних юнцов против мадридского «Реала». Это не то, что им нужно. Они, безусловно, получат опыт, но совсем не тот, что должны получать.

В чем разница с четвергом и воскресеньем? Разве может быть польза от того, что один турнир вы ставите выше другого?», – заявил Клопп.