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Хамес восстановился и сыграет с «Севильей»

7 ноября 2015, 12:12
1

Полузащитник мадридского «Реала» Хамес Родригес полностью восстановился от травмы, из-за которой он пропустил два месяца.

«Я чувствую себя хорошо уже как на протяжении 15-и дней и готов отдавать в игре всего себя», – заявил колумбиец.

Ожидается, что атакующий хавбек вернется на поле в воскресенье в матче очередного тура чемпионата Испании, в котором «Реал» на выезде сыграет с «Севильей». В текущем розыгрыше Примеры колумбиец принял участие в двух матчах и забил два мяча.

Источник: Football Espana
Испания. Примера Испания Реал Севилья Родригес Хамес
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Дима1960
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