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  • Племянник Зидана: «Мой дядя – тот, кого очень любят и ценят во Франции»

Племянник Зидана: «Мой дядя – тот, кого очень любят и ценят во Франции»

7 ноября 2015, 10:15
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Мехди Зидан, 24-летний племянник знаменитого в прошлом французского футболиста Зинедина Зидана, играет в скромной любительской команде «Ле-Понте». В своем интервью он рассказал, каково быть родственником знаменитости.

«Я могу сказать, что у моего дяди была великолепная карьера. Люди до сих пор помнят о его заслугах и победах. С этим не особенно тяжело жить, на меня это не давит. Мой дядя – тот, кого очень любят и ценят во Франции», – сказал Мехди.

Полный текст интервью Мехди Зидана читайте по этой ссылке.

Источник: Бомбардир.ру
Франция Зидан Зинедин
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MrVanes-Zenit
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