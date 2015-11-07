Племянник Зидана: «Мой дядя – тот, кого очень любят и ценят во Франции»

Мехди Зидан, 24-летний племянник знаменитого в прошлом французского футболиста Зинедина Зидана, играет в скромной любительской команде «Ле-Понте». В своем интервью он рассказал, каково быть родственником знаменитости.

«Я могу сказать, что у моего дяди была великолепная карьера. Люди до сих пор помнят о его заслугах и победах. С этим не особенно тяжело жить, на меня это не давит. Мой дядя – тот, кого очень любят и ценят во Франции», – сказал Мехди.

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