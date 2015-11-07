Ташуев: «Аршавину необходимо более серьезное лечение»

Главный тренер «Кубани» Сергей Ташуев прокомментировал перенос матча 1/4 финала Кубка России с «Зенитом» на конец февраля – начало марта 2016 года и рассказал о состоянии здоровья полузащитника Андрея Аршавина.

– Есть и плюсы, и минусы для нас в этом переносе. У «Кубани» много проблем с количеством игроков – большое число травмированных, играет молодежь. Возможно, нам сейчас и не нужна эта кубковая встреча в декабре. Тем более потом, после сборов, состав стабильнее будет, наоборот, нам удобно будет сыграть на Кубок, чтобы лучше вкатиться в чемпионат России.

– Когда ждать Аршавина? Насколько его травма тяжелая?

– Ему необходимо более серьезное лечение, когда эти надрывчики постоянно появляются, это плохо. Он рвется в работу, в игру, но бросать Андрея в бой опасно. А точного прогноза дать не могу – сложно сказать, когда он вернется на поле, – отметил Ташуев.